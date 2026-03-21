Valanga in Alto Adige: 10 scialpinisti coinvolti, almeno 2 morti

AGI - Una decina di scialpinisti, stando alle prime frammentarie informazioni, è stata travolta da una valanga in Alto Adige e almeno due sono stati estratti senza vita. Lo hanno riferito all'AGI i soccorritori che sono ancora presenti sul luogo dove è avvenuto il distacco. La zona interessata dalle operazioni di soccorso è Racines, precisamente il Tallone Grande. Cinque gli elicotteri impiegati nelle ricerche di eventuali persone rimaste sotto la neve.
Il distacco
Il distacco della valanga è avvenuto circa alle ore 11.30 sulla 'Hohe Ferse' (Tallone Grande), montagna di 2.669 metri sul crinale tra la val Ridanna e la val di Racines (Flading-Vallettina). La massa nevosa ha travolto gli scialpinisti a circa 2.300 metri.
Massiccio l'intervento da parte degli uomini del Soccorso alpino ma anche delle forze dell'ordine. Nel frattempo sono stati allertati gli ospedali della zona, Vipiteno ma soprattutto Bressanone, Merano e Bolzano. Allertato anche il centro operativo di Innsbruck in Austria.