Caso Garlasco: una nuova perizia cambia l'ora della morte di Chiara Poggi
Caso Garlasco: una nuova perizia cambia l'ora della morte di Chiara Poggi
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Caso Garlasco: una nuova perizia cambia l'ora della morte di Chiara Poggi

Esclusiva del Tg1 sugli esiti degli accertamenti che la procura di Pavia ha affidato all'anatomopatologa Cattaneo
Caso Garlasco: una nuova perizia cambia l'ora della morte di Chiara Poggi
Alberto Stasi
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AGI - Possibile svolta nel caso del delitto di Garlasco: un'esclusiva del Tg1, andata in onda nell'edizione delle 20 del telegiornale, riferisce di alcune indiscrezioni che permetterebbero di cambiare l'orario della morte di Chiara Poggi, uccisa in casa il 13 agosto 2007.

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La perizia dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo, depositata in Procura, avrebbe stabilito infatti che quel giorno la 26enne sarebbe stata uccisa almeno mezz'ora dopo aver fatto colazione, circostanza che se confermata potrebbe spostare in avanti l'ora del delitto e mettere quindi in discussione l'arco temporale in cui la sentenza di condanna dell'allora fidanzato Alberto Stasi colloca l'omicidio.

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Il caso Stasi e la sentenza

In passato infatti si è parlato di un'azione fulminea, di un'aggressione rapida e violenta durata solo pochi minuti. Elementi che hanno avuto la loro influenza anche sulla compatibilità dell'alibi di Stasi, assolto nei primi due gradi di giudizio tra il 2009 e il 2011 e poi, a seguito dell'annullamento della sentenza da parte della Cassazione, condannato a 16 anni di reclusione nel processo d'appello bis. Decisione resa definitiva dalla stessa Suprema Corte nel 2015.

La colluttazione e il dna di Andrea Sempio

Dall'accertamento peritale, inoltre, emergerebbero anche i segni di una violenta e prolungata colluttazione che potrebbero dare un peso diverso alle tracce di dna trovate sulle unghie di Chiara, che secondo la nuova inchiesta condotta dalla procura di Pavia sarebbero riconducibili ad Andrea Sempio, in passato due volte indagato e due volte archiviato.

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