Garlasco: Sempio, 'non ho visto il video intimo di Chiara Poggi'

AGI - "Penso che le verifiche che hanno fatto finora, come ad esempio i risultati in incidente probatorio, dimostrino sempre la stessa cosa, la versione che ho dato io l'altra volta". Lo dice in un'intervista al Tg1 Andrea Sempio il cui nome un anno fa veniva iscritto nuovamente nel registro degli indagati per il delitto di Chiara Poggi.
Ora la procura di Pavia potrebbe chiedere il processo per Sempio. "Di sicuro non sono tranquillo perché comunque in una situazione del genere nessuno può dire di essere tranquillo - spiega - che ci possa essere una richiesta di rinvio a giudizio è una cosa che abbiamo messo in conto. Se ci sarà la affronteremo, anche perché la richiesta di rinvio a giudizio non è appunto la sicurezza che poi ci sarà un processo".
L'analisi dei computer e il video di Sempio
In queste settimane si stanno analizzando i computer di Chiara e di Alberto. Nel computer di Chiara, tra gli altri, c'è un video di Sempio con altri amici, tra cui il fratello. Com'è finito nel computer di Chiara? "Credo che ovviamente a metterlo sul computer saremmo stati io e lui - risponde - perché ovviamente il video ce l'avevo io".
L'ipotesi del video intimo di Chiara e Alberto
Su quel computer c'era anche un video intimo di Chiara e Alberto. In merito all'ipotesi circolata in questi giorni che lo abbia visto, Sempio risponde che non è così. "Ho seguito anche questa cosa qua - dice al Tg1 - ma no, non è una cosa che né io né, credo, nessuno dei miei amici che frequentava la casa e aveva accesso al computer ha mai visto".