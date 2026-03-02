Tram deragliato, perquisizioni nella sede di Atm
Tram deragliato, perquisizioni nella sede di Atm. L'autista è indagato per disastro ferroviario

Sequestrate le comunicazioni tra il tranviere e la centrale operativa
AGI - La Polizia Locale sta svolgendo perquisizioni nella sede dell'Azienda Trasporti di Milano nell'ambito dell'inchiesta sul deragliamento del tram che ha provocato la morte di due passeggeri e il ferimento di una cinquantina di persone.

Le indagini

L'interesse degli investigatori si concentra in particolare sulle comunicazioni tra la Control Room dell'Atm e il conducente che ha affermato di avere avuto un malore nelle dichiarazioni spontanee la sera dell'incidente, avvenuto venerdì scorso intorno alle 16 in viale Vittorio Veneto.

L'autusta iscritto nel registro degli indagati

L'autista del tram della linea 9 è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo, lesioni colpose e disastro ferroviario. L'iscrizione emerge dal dossier inviato stamattina dalla Polizia Locale alla pm Elisa Calanducci. Nell'incidente hanno perso la vita i passeggeri Ferdinando Lavia e Abodu Karim Toure'. (AGI)Mad

