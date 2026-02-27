Tram deraglia a Milano e finisce contro una vetrina, un morto e oltre 30 feriti

AGI - Due uomini sono morti in seguito al deragliamento di un tram nella zona di porta Venezia a Milano. Oltre alla vittime, di cui una era un italiano di 60 anni, ci sono anche sei feriti in codice giallo e trentadue sono i codici verdi.
Il mezzo, ripreso da una dash cam cmentre quasi si ribalta in curva per la velocità, è deragliato finendo contro la vetrina di un ristorante giapponese, un locale che aveva aperto da poco tempo.
Alcuni feriti sono stati medicati sul posto.
Secondo quanto riferito da Areu Lombardia, sul posto ci sono 3 automediche, 1 auto infermieristica, 10 ambulanze e 2 mezzi di coordinamento maxiemergenze.
Il racconto dei testimoni
"Stamattina intorno alle otto c'erano otto tram in fila sui binari dove è deragliato il tram". Lo raccontano all'AGI due testimoni ipotizzando che ci fossero dei problemi sulla linea dove il tram è deragliato. Le cause del deragliamento non sono al momento chiare.
Un barista di un locale vicino a dove il tram è deragliato ha spiegato: "Abbiamo sentito un botto enorme e siamo subito usciti a vedere". "Abbiamo dato dei biscotti a un bambino che era spaventatissimo", ha aggiunto.
Il video dell'incidente
La Procura indaga per omicidio colposo
La Procura di Milano indaga per omicidio colposo e lesioni colpose per il deragliamento del tram a Milano. Sul luogo in cui è deragliato il tram a Milano ci sono il sindaco, Giuseppe Sala, che ha parlato coi soccorritori e gli agenti, e il procuratore Marcello Viola.