“‘Dammelo, non è tuo figlio', tenta di rapire un bambino al supermercato di Caivano

Tenta di rapire un bambino al supermercato di Caivano: "Dammelo, non è tuo figlio"

Dopo il caso di Bergamo, un nuovo tentato sequestro di un bambino si è verificato in un supermercato, in Campania. In manette è finito un 45enne che ha cercato di afferrare il piccolo di 5 anni all’uscita del market
AGI - Un altro tentativo di sequestro di un bambino all'interno di un supermercato, dopo l’episodio di Bergamo, è avvenuto ieri sera a Caivano nei locali dell'Md di via Atellana. Anche questo episodio si è concluso con l'arresto del responsabile grazie al tempestivo intervento dei carabinieri.

L'allarme è giunto alle 19.30 alla centrale operativa della compagnia dei Carabinieri di Caivano con la richiesta di aiuto: "Ha tentato di rapire un bambino".

Poco prima, due donne erano uscite dal market con i loro figli di 5 e 8 anni, dopo aver terminato la spesa. Mentre si avvicinano all’uscita, un uomo di 45 anni, di nazionalità ghanese e con precedenti, si è avvicinato barcollando, visibilmente ubriaco e in compagnia di altre due persone. All’improvviso ha puntato una delle donne e rivolgendosi a lei indicando il bambino più piccolo: Questo non è tuo figlio, dammelo".

L’uomo ha quindi tentato di afferrare il piccolo e sollevarlo mentre l’amica della madre ha cercato di frapporsi, ma il 45enne ha insistito e provando nuovamente a prendere il bambino che ha urlato spaventato "Mamma".

Successivamente è stata una delle cassiere del supermercato a fare da scudo tra l'aggressore e il piccolo con la madre.

La donna, ancora sotto shock, è poi riuscita a salire a bordo dell'auto del marito, che aspettava nel parcheggio, con il piccolo e una volta rientrata a casa, è stata raggiunta dai Carabinieri che avevano già visionato le immagini dell’aggressione registrate dalle telecamere del supermercato.

I militari hanno poi rintracciano il 45enne nei pressi del supermercato. L’uomo è stato trasferito in carcere e dovrà rispondere dell’accusa di tentato sequestro di persona.

