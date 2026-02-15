Bergamo, tenta di rapire una bimba e le rompe il femore

AGI - Afferrata e strattonata con una violenza tale da provocarle la frattura del femore: è l’orrore vissuto da una bambina di un anno e mezzo, rimasta gravemente ferita durante un tentativo di sequestro all’ingresso di un supermercato di Bergamo.
Il dramma si è consumato intorno alle 13 di sabato. La famiglia stava uscendo dal punto vendita quando un cittadino rumeno senza fissa dimora ha incrociato il loro cammino. In pochi istanti, per cause ancora da chiarire, l’uomo ha afferrato la piccola per le gambe, cercando di strapparla dalle braccia della madre per trascinarla all’interno del centro commerciale.
La reazione dei genitori e l'intervento dei presenti
Determinante la reazione dei genitori. La madre ha opposto resistenza chiedendo aiuto, mentre il padre, poco distante, è intervenuto immediatamente per fermare l’aggressore. Alcuni passanti e gli addetti alla sicurezza del supermercato hanno contribuito a bloccare l’uomo fino all’arrivo della polizia.
Le conseguenze per la piccola
La violenza dell’azione ha avuto gravi conseguenze: trasportata d’urgenza in ospedale, alla bambina è stata diagnosticata la frattura del femore, causata dallo strattone subito durante il tentativo di sottrazione.
I provvedimenti giudiziari
L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato sequestro di persona aggravato, perché commesso ai danni di una minore di quattordici anni, e di lesioni personali aggravate. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria è stato trasferito in carcere, in attesa della convalida dell’arresto.