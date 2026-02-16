Assalto al portavalori sulla Lecce‑Brindisi: trovate bruciate due auto del commando

AGI - Sono state rinvenute carbonizzate due delle autovetture utilizzate dal commando armato che lunedì 9 febbraio ha assaltato un portavalori della ditta Battistolli sulla Lecce-Brindisi.
I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Campi Salentina insieme ai colleghi del comando provinciale di Lecce, seguendo una segnalazione dettagliata, hanno raggiunto le campagne tra Salice Salentino, in provincia di Lecce, e San Pancrazio Salentino in provincia di Brindisi.
I veicoli rinvenuti: Alfa Romeo e Kia Sportage
È lì che sono state rinvenute l'Alfa Romeo Stelvio di colore scuro utilizzata come auto civetta, finta auto di scorta con lampeggiante, la mattina dell'assalto e la Kia Sportage utilizzata la stessa mattina per coprire parte della fuga di alcuni componenti del commando. Sono ora in corso le fasi di recupero.
Le indagini della direzione distrettuale antimafia
Le indagini, coordinate dalla direzione distrettuale antimafia, stanno ricostruendo organigramma, braccia, menti e fiancheggiatori dell'assalto paramilitare.
Assalto fallito: il ruolo di vigilantes e blindato
L'assalto avrebbe fruttato al gruppo sei milioni di euro ma è sfumato grazie al pronto intervento dei carabinieri, alla reazione adeguata dei sei vigilantes presi di mira, e al perfetto funzionamento del sistema antirapina del blindato.