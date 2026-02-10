Rapina in superstrada, caccia al commando. Due fermi

AGI - È caccia ai banditi che ieri sulla superstrada Brindisi–Lecce, all’altezza dello svincolo di Tuturano, hanno assaltato un furgone portavalori. Il blitz è scattato con l’incendio di un mezzo pesante, utilizzato per bloccare entrambe le carreggiate e isolare la zona. Le fiamme hanno avvolto il camion, sprigionando una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza.
Il commando armato era composto da almeno quattro persone, giunte sulla Statale a bordo di un'auto di colore blu, un'Alfa Romeo con lampeggiante esterno. I banditi hanno finto di essere agenti di scorta per confondere le acque e trarre in inganno i vigilantes. Non indossavano divise ed avevano i volti coperti. Hanno fatto scendere le guardie giurate dal mezzo e poi hanno provato a farlo saltare in aria.
Fermati due presunti componenti del commando
Ieri due persone, presunti componenti della banda, sono state fermate dai carabinieri del comando provinciale di Lecce coordinati dal colonnello Andrea Siazzu. I due sono stati individuati in territorio del nord Salento, dove da subito si sono concentrate le ricerche dei militari. Durante le fasi della cattura, uno dei militari dell'Arma dei carabinieri è rimasto lievemente ferito in seguito a una colluttazione ed è stato condotto in ospedale per accertamenti. I due fermati non hanno risposto alle domande degli inquirenti.
Al termine degli accertamenti e dei riscontri, i militari dell'Arma hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto nei confronti dei due componenti di un commando composto da almeno otto persone più fiancheggiatori esterni. I due, di 62 e 38 anni, sono ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di tentato omicidio, rapina pluriaggravata, porto e detenzione di armi da guerra, armi comuni e materiale esplodente, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.
Posti di blocco e ricerche in corso
Numerosi i posti di blocco nei centri abitati dei comuni del Leccese e del Brindisino istituiti nella giornata di ieri con controlli mirati di carabinieri e polizia di entrambe le province alla ricerca dei fuggitivi.