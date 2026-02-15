Tentato rapimento al supermercato. Il padre della bimba: “Ho visto l’uomo sollevarla e mi sono lanciato”

AGI - "Mi sono reso conto che l''istinto dell'uomo è veramente quello di sopravvivenza. E in quel caso lì vedere la propria figlia in pericolo è stato alquanto dura e l'intervento è immediato. Non pensi ma intervieni". Queste le parole rivolte al Tg1 della Rai di Matteo, il padre della piccola di un anno e mezzo che un uomo, senza fissa dimora, ha tentato di rapire in un supermercato di Bergamo strappandola dalle mani della madre.
La piccola stava uscendo dal supermercato tendo la mano alla madre mentre il padre si trovava subito dopo a spingere il carrello con la spesa.
"La bambina stava nel carrello, ma voleva camminare - ha detto ai microfoni del Tg1 Matteo - l'ho dato alla mia compagna io stavo spingendo un carrello. È stata una frazione di un secondo, anche perché Il supermercato era pienissimo, e non ti aspetti cose del genere assolutamente. Inizialmente per me l'uomo si stava solamente accovacciando per allacciare le scarpe ma ha preso all'improvviso la bambina sollevandola verso l'alto".
Matteo si è buttato contro l'uomo ed è riuscito a bloccarlo anche grazie al l'uomo aiutato della sicurezza del supermercato di Bergamo e da altri clienti.
"Devo ringraziare sicuramente tutto lo staff del supermercato che è intervenuto e soprattutto la polizia che è stata repentina nell'arrivo - ha aggiunto Matteo - oggi posso dire che è andata veramente bene nella sfortuna. La piccola sta bene è sorridente col suo gesso e sta giocando".
La bimba ha infatti riportato la frattura del femore, causata dallo strattone subito durante il tentativo di sequestro.