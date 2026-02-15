Il video del momento in cui l'uomo prova a strappare via la bimba dalla mamma

AGI - Nel pomeriggio di sabato la Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato un cittadino rumeno, senza fissa dimora e incensurato, gravemente indiziato di tentato sequestro di persona ai danni di una bambina di un anno e mezzo e di lesioni personali aggravate nei suoi confronti.
Intorno alle 13 l’uomo stava entrando in un supermercato cittadino mentre una famiglia — madre, padre e la figlioletta — stava uscendo. In quel momento ha improvvisamente afferrato la bambina per le gambe, tentando con forza di strapparla alla madre che la teneva per mano e cercando di trascinarla all’interno del centro commerciale.
La donna è riuscita a opporsi e ha subito chiesto aiuto. Il padre, che si trovava a poca distanza, è intervenuto prontamente per fermare l’aggressore. Anche alcuni passanti e gli addetti alla vigilanza sono accorsi, riuscendo a immobilizzarlo fino all’arrivo delle forze dell’ordine.
La bambina è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti clinici, che hanno evidenziato la frattura del femore, provocata dalla violenza esercitata durante il tentativo di sottrazione. L'uomo è stato arrestato