Blitz con kalashnikov sulla Brindisi-Lecce. Fermati due sospetti

AGI - Momenti di paura questa mattina sulla superstrada Brindisi–Lecce, all’altezza dello svincolo di Tuturano, dove un commando armato ha assaltato un furgone portavalori. Il blitz è scattato con l’incendio di un mezzo pesante, utilizzato per bloccare entrambe le carreggiate e isolare la zona. Le fiamme hanno avvolto il camion, sprigionando una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell’ordine e personale sanitario. Indagini in corso.
Spari e inseguimento
Secondo le prime informazioni, il commando armato composto da almeno quattro persone. Secondo quanto appreso, dopo aver bloccato la carreggiata della statale dando fuoco ad un grosso camion, i malviventi avrebbero bloccato un furgone portavalori della ditta Battistolli in provincia di Brindisi. Nel corso del blitz sarebbero anche stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco, con fucili kalashnikov. Sul posto sono giunti anche i carabinieri del comando provinciale di Lecce che hanno ingaggiato un inseguimento con i rapinatori all'altezza di Squinzano. Al momento non si registrano feriti, il colpo non sarebbe andato a segno.
Sul luogo dell'assalto i malviventi hanno lasciato un fuoristrada di colore bianco e, secondo quanto appreso, sono fuggiti a bordo di altri mezzi. Il portavalori assaltato è semidistrutto, il traffico sulla statale è molto congestionato. Una densa colonna di fumo nero rende difficile anche la visibilità.
Due fermati e ricerche in corso
Due persone, presunti componenti della banda, sono state fermate dai carabinieri del comando provinciale di Lecce coordinati dal colonnello Andrea Siazzu. Secondo quanto appreso, i due sono stati individuati in territorio del nord Salento, provincia Leccese, dove da subito si sono concentrate le ricerche dei militari. Il gruppo era a bordo di un'auto, sono in corso accertamenti.
Mancherebbero all'appello, secondo quanto spiegato dalle fonti, altri componenti del commando. Nel conflitto a fuoco durante l'inseguimento tra banditi e militari dell'Arma, un colpo esploso dai primi, ha raggiunto un'auto dei carabinieri di una stazione del Brindisino raggiungendo l'abitacolo, non ci sono feriti. L'auto di un altro militare in borghese invece è stata mandata fuoristrada. La statale è stata chiusa, in entrambe le direzioni dal km 8,300 al km 12,800 a San Pietro Vernotico (Brindisi)