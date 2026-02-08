Bologna: sabotaggio sulla linea dell'Alta Velocità, si indaga per terrorismo 

AGI - La Digos, che sta indagando sui cavi tranciati nel nodo ferroviario dell'AV, ha trasmesso alla Procura di Bologna una prima informativa. Gli atti ora sono al vaglio dei magistrati e, a quanto si apprende, si va verso l'apertura di un fascicolo contro ignoti, per le ipotesi di reato di associazione con finalità di terrorismo e attentato alla sicurezza dei trasporti.
Il fascicolo dovrebbe venire aperto contro ignoti perché, al momento, non ci sono state rivendicazioni sul sabotaggio che ha bloccato la circolazione dei treni fino a sera. Gli inquirenti non escludono, infine, la pista anarchica.
Il Mit, pronto a chiedere il risarcimento dei danni
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto che, una volta individuati i responsabili dei sabotaggi lungo le linee ferroviarie, presenterà una richiesta di risarcimento dei danni. "In merito ai sabotaggi sincronizzati alle linee ferroviarie avvenuti nella giornata di ieri che hanno causato ritardi e disagi a migliaia di passeggeri per i quali è stata aperta un’inchiesta per terrorismo".
Il Mit precisa che, una volta individuati i responsabili, il ministero presenterà richiesta di risarcimento dei danni milionari perpetrati. È pronta un’azione decisa per mettere fine a simili azioni di inammissibile gravità che creano solamente disagi a milioni di italiani".
Lega, a sinistra troppi complici di violenti e teppisti
"Troppi complici a sinistra di violenti e teppisti. Sbagliato sottovalutare episodi sempre più gravi e pericolosi. Qualcuno pensa alla guerriglia urbana per attaccare il governo e fermare l’Italia? La risposta sarà fermissima, tolleranza zero". Così la Lega, sui social, a proposito dei sabotaggi di questi giorni sugli snodi ferroviari.