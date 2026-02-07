Cavi danneggiati sull'Alta velocità a Bologna. Treni in ritardo

AGI - Interventi di tecnici e forze dell'ordine per danneggiamenti che hanno interessato le linee ferroviarie nel nodo di Bologna. Dopo i problemi causati a Pesaro dall'incendio di una cabina elettrica, la circolazione ferroviaria nei pressi di Bologna Centrale è rallentata con ritardi fino a 90 minuti, variazioni e cancellazioni.
Stop e rallentamenti anche sull’Alta Velocità
Alle 9 del mattino i primi problemi, con uno stop momentaneo anche all'Alta Velocità oltre che ai regionali e Intercity.
Indagini della Digos su un ordigno rudimentale
Al lavoro anche la Digos per capire la natura del ritrovamento di un ordigno rudimentale, poi rimosso, lungo la linea ordinaria Bologna-Padova e poi i danni a cavi elettrici in un pozzetto di quella dell'Alta velocità all'altezza di Castel Maggiore.
Ripresa della circolazione dopo l’intervento di Rfi
Dopo l'intervento dei tecnici Rfi, intorno alle 11 la ripresa della circolazione ferroviaria.