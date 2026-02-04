Giallo dei tre cacciatori uccisi: c'è un indagato
I carabinieri hanno sequestrato ulteriori armi, attualmente sottoposte a verifiche, nel tentativo di chiarire il ruolo del nuovo indagato e ricostruire con precisione la dinamica della tragedia
AGI - Fanno passi avanti le indagini coordinate dalla Procura di Patti sulla misteriosa morte dei tre cacciatori nel bosco di Montagnareale nel Messinese.
L'attenzione degli investigatori si è focalizzata su un quarto uomo, iscritto nel registro degli indagati. Gli sono state sequestrate le armi per essere analizzate.
Potrebbe aver avuto un ruolo nella vicenda ma a fornire nuovi tasselli dell'indagine, oltre all'autopsia, saranno gli accertamenti balistici del al Ris di Messina sui fucili trovati accanto ai corpi dei fratelli Danis e Giuseppe Pino e all'82enne Antonio Gatani. I carabinieri avrebbero sequestrato anche altre armi, sulle quali sono in corso accertamenti.