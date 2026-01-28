Messina, trovati tre cadaveri in una zona boschiva frequentata dai cacciatori

Messina, scoperti tre cadaveri in una zona boschiva frequentata dai cacciatori
L’area, abitualmente frequentata dai cacciatori, è ora al centro delle indagini dei carabinieri per chiarire dinamica e responsabilità
AGI - Tre cadaveri sono stati ritrovati in un'area boschiva di Montagnareale, in provincia di Messina. A rinvenire i corpi è stata una persona che transitava nella zona e che ha subito lanciato l'allarme.
Si tratta di tre uomini che, secondo una prima ricostruzione, presenterebbero ferite compatibili con colpi di arma da fuoco ma su questo aspetto sono in corso accertamenti.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato della procura di Patti. Sul posto anche il medico legale per una prima ricognizione sui corpi.
I cadaveri sono stati ritrovati in una zona boschiva del Comune nebroideo che di solito è frequentato per attività di caccia.