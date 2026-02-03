Chi è Angelo Simionato, arrestato per il pestaggio del poliziotto

AGI - Ventitue anni, originario di Grosseto, Angelo Francesco Simionato è accusato di aver preso parte al pestaggio di un poliziotto a Torino durante la manifestazione a difesa del centro sociale Askatasuna sabato scorso.
Chi è Angelo Francesco Simionato
L’uomo, ripreso dalle telecamere, sarebbe stato riconosciuto dai vestiti, Simionato, 22 anni, è incensurato e risiede in un comune della provincia di Grosseto, ai piedi del Monte Amiata. Simionato è stato arrestato con le accuse di lesioni, violenza a pubblico ufficiale e rapina in concorso.
I primi elementi dell’indagine
Il nome di Simionato è stato il primo a comparire nel registro degli indagati per l'aggressione. Secondo quanto appreso dai primi passi dell’indagine, l’uomo sarebbe vicino ad alcuni centri sociali toscani.
L'aggressione al poliziotto
Sono 11 le persone rimaste ferite nel pomeriggio di sabato a Torino durante gli scontri scoppiati al corteo per Askatasuna. Tra i feriti anche un agente che, come mostrano alcune immagini video, è stato accerchiato e picchiato da un gruppo di manifestanti anche quando si trovava a terra. Provvidenziale l’intervento di un collega che è riuscito ad allontanarlo, permettendo poi le cure mediche.
L’agente, nato 29 anni fa a Pescara, sposato e con un figlio, è in forza al reparto mobile di Padova. Ha riportato contusioni multiple.
Il corteo e le misure di sicurezza
Il corteo era partito dalla stazione di Porta Nuova per protestare contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna avvenuto un mese fa. “Siamo 15mila”, hanno dichiarato i manifestanti.