Poliziotto isolato e picchiato da antagonisti incappucciati, colpito con un martello

AGI - Durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, a Torino, un agente rimasto isolato è stato accerchiato e aggredito da un gruppo di manifestanti incappucciati, riportando ferite prima di essere soccorso da un collega.
In un video diffuso dall'ex senatore Stefano Esposito sui social e ripreso anche dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, che lo ha pubblicato su Twitter, si vedono i momenti della brutale aggressione subita dall'agente di polizia che aveva perso anche il casco della divisa.