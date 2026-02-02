Roma, la Fontana di Trevi da oggi a pagamento

AGI - Pagare per godere della bellezza della Fontana di Trevi. Da oggi, a Roma, si pagano 2 euro, per percorrere un percorso appositamente allestito, che sarà permanente da ora in poi. Un percorso che porterà il turista vicino alla fontana voluta nel 1731 da Papa Clemente XII con lancio della monetina annesso. Il pagamento del ticket si può fare online ma anche sul luogo. Sarà gratis invece per i residenti di Roma e provincia - basta presentare la carta d'identità - e per chi possiede la carta Mic pur non essendo residente. Nel primo giorno della novità, che non a tutti piace, si vedono soprattutto turisti stranieri che pagano il biglietto per vedere la Fontana di Trevi il più vicino possibile.
"Sono già 3mila le prevendite per la Fontana di Trevi in queste prime ore", ha fatto sapere l'assessore alla Cultura di Roma, Massimiliano Smeriglio. "I turisti hanno capito, la fila funziona bene, mi pare che tutto venga assorbito naturalmente dal sistema turistico romano. È soprattutto una grande opportunità per i cittadini e le cittadine romane di poter visitare gratuitamente gran parte del sistema museale Capitolino" ha aggiunto.
È un esperimento che si potrà ripetere in altri momenti storici o ci fermiamo qua? "No, ci fermiamo qua perché con queste risorse noi potremmo manutenere questi spazi straordinari e permettere la gratuità per i romani" ha risposto l'assessore.
Le stime di incasso e il valore del contributo
"Pensiamo di raccogliere 6 milioni ed è una stima al ribasso", ha aggiunto l'assessore al Turismo di Roma, Alessandro Onorato, parlando del pagamento del ticket per la Fontana di Trevi a partire da oggi, per i turisti e per chi non è residente a Roma e provincia. "Il ticket è di 2 euro perché noi siamo morigerati a New York avrebbero chiesto 100 dollari, ma c'è tempo ... si tratta di un contributo alla bellezza". Oltre alle 3mila prevendite "stamattina sul posto sono stati già venduti 500 biglietti", ha concluso Onorato.