I cinque musei a pagamento a Roma per i turisti 

AGI - Non solo la Fontana di Trevi a pagamento da oggi - per turisti e non residenti c'è un ticket di 2 euro - ma anche altri 5 musei civici non saranno più gratuiti: il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Carlo Bilotti, l'Aranciera di Villa Borghese, il Museo Pietro Canonica Villa Borghese, il Museo Napoleonico e la Villa di Massenzio. Lo ha annunciato l'assessore alla Cultura, Massimiliano Smeriglio, parlando con i giornalisti davanti alla Fontana di Trevi a Roma.
Per i residenti a Roma e provincia sono invece gratuiti. "Questo consente di tutelare l'intero patrimonio - ha spiegato Smeriglio - e di ricavare risorse aggiuntive che sono destinate alla manutenzione dei monumenti e alla conservazione delle collezioni museali".
Il nuovo sistema tariffario nella Capitale
Insomma, una piccola rivoluzione per il Sistema Musei Civici di Roma Capitale. A partire da oggi 2 febbraio, quindi, entra in vigore il nuovo sistema tariffario con il duplice obiettivo di favorire la fruizione delle cittadine e dei cittadini romani, mantenendo allo stesso tempo un'attenzione massima alla tutela e alla valorizzazione dell'ampio patrimonio culturale capitolino.
Un modello di accessibilità più equo e sostenibile che prevede, tra gli elementi principali di innovazione, l'introduzione della gratuità nei musei civici e nei monumenti di competenza di Roma Capitale per tutti i residenti a Roma e nella Città Metropolitana.
Il costo dei biglietti
Oltre al biglietto di ingresso di 2 euro per visitare da vicino la Fontana di Trevi, è stato introdotto per turisti e non residenti un ticket anche per i 5 musei del circuito precedentemente ad accesso gratuito (biglietto intero a 7,50 euro; ridotto a 6 euro): Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Museo Pietro Canonica Villa Borghese, Museo Napoleonico, Villa di Massenzio.
I nuovi musei gratuiti per i residenti a Roma
Ma per i romani ci sono novità positive. Sempre da oggi diventano gratuiti, per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana, previa presentazione in biglietteria della carta d'identità: Musei Capitolini, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Museo dell'Ara Pacis, Musei Capitolini - Centrale Montemartini, Museo della Forma Urbis (Parco Archeologico del Celio), Area Sacra di Largo Argentina, Area archeologica del Circo Massimo, Museo di Roma a Palazzo Braschi, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d'Arte Moderna, Musei di Villa Torlonia, Museo Civico di Zoologia. A questi si aggiunge Fontana di Trevi.
I musei gratis per tutti
Infine, restano ad accesso gratuito per tutti: Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina, Museo di Casal de' Pazzi, Museo delle Mura, Casa Museo Alberto Moravia (accesso con prenotazione obbligatoria). Mentre rimangono con ingresso a pagamento le mostre temporanee al Museo dell'Ara Pacis, ai Musei Capitolini – Villa Caffarelli, nelle sale del primo piano del Museo di Roma a Palazzo Braschi, nello spazio espositivo della Centrale Montemartini; gli spettacoli del Planetario (www.planetarioroma.it); il Circo Maximo Experience (www.circomaximoexperience.it); le visite guidate al bunker e ai rifugi antiaerei di Villa Torlonia (museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/bunker-e-al-rifugio-antiaereo/3720).
La Roma MIC Card
Confermato, poi, il ruolo della Roma MIC Card come strumento utile per favorire la fruizione del patrimonio museale e monumentale della città. Il suo acquisto è consentito ai maggiorenni non solo residenti ma anche domiciliati a Roma e nella Città Metropolitana, oltre che agli studenti delle Università pubbliche e private presenti nel territorio.
Al costo di 5 euro, i possessori della card potranno entrare gratuitamente e illimitatamente per 12 mesi nel Sistema Musei di Roma Capitale (compresi alcuni siti archeologici e storico-artistici della città), compresa Fontana di Trevi, con la possibilità di evitare le file in biglietteria (compatibilmente con la capienza e a esclusione della prima domenica del mese e di alcuni eventi straordinari) pre-acquistare sull'app ufficiale Roma MIC Card e accedere a prezzo ridotto alle mostre ospitate negli spazi espositivi che prevedono bigliettazione separata.
Inoltre, si potrà accedere gratuitamente e senza file agli eventi speciali come Notte dei Musei e Musei in Musica, si potrà partecipare gratuitamente all'ampio programma di visite guidate del programma aMICi e si potrà usufruire dello sconto del 10% nelle caffetterie e nei bookshop dei Musei (offerta non valida per cataloghi e prodotti ufficiali di mostra e non cumulabile con altre promozioni in corso).