I cinque musei a pagamento a Roma per i turisti 

Da oggi biglietto obbligatorio anche per il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, il Museo Carlo Bilotti, l'Aranciera di Villa Borghese, il Museo Pietro Canonica Villa Borghese, il Museo Napoleonico e la Villa di Massenzio
Mimmo Frassineti / AGF - Una mostra del settembre 2025 all'interno del Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese
AGI - Non solo la Fontana di Trevi a pagamento da oggi - per turisti e non residenti c'è un ticket di 2 euro - ma anche altri 5 musei civici non saranno più gratuiti: il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Carlo Bilotti, l'Aranciera di Villa Borghese, il Museo Pietro Canonica Villa Borghese, il Museo Napoleonico e la Villa di Massenzio. Lo ha annunciato l'assessore alla Cultura, Massimiliano Smeriglio, parlando con i giornalisti davanti alla Fontana di Trevi a Roma.

Per i residenti a Roma e provincia sono invece gratuiti. "Questo consente di tutelare l'intero patrimonio - ha spiegato Smeriglio - e di ricavare risorse aggiuntive che sono destinate alla manutenzione dei monumenti e alla conservazione delle collezioni museali".

Il nuovo sistema tariffario nella Capitale

Insomma, una piccola rivoluzione per il Sistema Musei Civici di Roma Capitale. A partire da oggi 2 febbraio, quindi, entra in vigore il nuovo sistema tariffario con il duplice obiettivo di favorire la fruizione delle cittadine e dei cittadini romani, mantenendo allo stesso tempo un'attenzione massima alla tutela e alla valorizzazione dell'ampio patrimonio culturale capitolino.

Un modello di accessibilità più equo e sostenibile che prevede, tra gli elementi principali di innovazione, l'introduzione della gratuità nei musei civici e nei monumenti di competenza di Roma Capitale per tutti i residenti a Roma e nella Città Metropolitana.

Il costo dei biglietti

Oltre al biglietto di ingresso di 2 euro per visitare da vicino la Fontana di Trevi, è stato introdotto per turisti e non residenti un ticket anche per i 5 musei del circuito precedentemente ad accesso gratuito (biglietto intero a 7,50 euro; ridotto a 6 euro): Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Museo Pietro Canonica Villa Borghese, Museo Napoleonico, Villa di Massenzio.

I nuovi musei gratuiti per i residenti a Roma

Ma per i romani ci sono novità positive. Sempre da oggi diventano gratuiti, per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana, previa presentazione in biglietteria della carta d'identità: Musei Capitolini, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Museo dell'Ara Pacis, Musei Capitolini - Centrale Montemartini, Museo della Forma Urbis (Parco Archeologico del Celio), Area Sacra di Largo Argentina, Area archeologica del Circo Massimo, Museo di Roma a Palazzo Braschi, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d'Arte Moderna, Musei di Villa Torlonia, Museo Civico di Zoologia. A questi si aggiunge Fontana di Trevi.

I musei gratis per tutti

Infine, restano ad accesso gratuito per tutti: Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina, Museo di Casal de' Pazzi, Museo delle Mura, Casa Museo Alberto Moravia (accesso con prenotazione obbligatoria). Mentre rimangono con ingresso a pagamento le mostre temporanee al Museo dell'Ara Pacis, ai Musei Capitolini – Villa Caffarelli, nelle sale del primo piano del Museo di Roma a Palazzo Braschi, nello spazio espositivo della Centrale Montemartini; gli spettacoli del Planetario (www.planetarioroma.it); il Circo Maximo Experience (www.circomaximoexperience.it); le visite guidate al bunker e ai rifugi antiaerei di Villa Torlonia (museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/bunker-e-al-rifugio-antiaereo/3720).

La Roma MIC Card

Confermato, poi, il ruolo della Roma MIC Card come strumento utile per favorire la fruizione del patrimonio museale e monumentale della città. Il suo acquisto è consentito ai maggiorenni non solo residenti ma anche domiciliati a Roma e nella Città Metropolitana, oltre che agli studenti delle Università pubbliche e private presenti nel territorio.

Al costo di 5 euro, i possessori della card potranno entrare gratuitamente e illimitatamente per 12 mesi nel Sistema Musei di Roma Capitale (compresi alcuni siti archeologici e storico-artistici della città), compresa Fontana di Trevi, con la possibilità di evitare le file in biglietteria (compatibilmente con la capienza e a esclusione della prima domenica del mese e di alcuni eventi straordinari) pre-acquistare sull'app ufficiale Roma MIC Card e accedere a prezzo ridotto alle mostre ospitate negli spazi espositivi che prevedono bigliettazione separata.

Inoltre, si potrà accedere gratuitamente e senza file agli eventi speciali come Notte dei Musei e Musei in Musica, si potrà partecipare gratuitamente all'ampio programma di visite guidate del programma aMICi e si potrà usufruire dello sconto del 10% nelle caffetterie e nei bookshop dei Musei (offerta non valida per cataloghi e prodotti ufficiali di mostra e non cumulabile con altre promozioni in corso).

