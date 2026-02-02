A Niscemi si torna a scuola con il sostegno degli psicologi

AGI - Suona la campanella a Niscemi per gli studenti di ogni ordine e grado. Riprendono le lezioni dopo l'evento franoso dello scorso 25 gennaio. Il prefetto di Caltanissetta, Licia Donatella Messina, ha sottolineato, durante un vertice in prefettura, "la rilevanza che assume la ripresa delle attività didattiche quale importante segnale per le famiglie e l'intera comunità".
Sono state completate tutte le attività propedeutiche per la riapertura delle scuole, grazie anche alla collaborazione dei dirigenti scolastici e del personale docente. Gli istituti ospitano gli alunni degli istituti inagibili perché ricadono in zona rossa, nel cuore del centro storico.
Il supporto psicologico
Si tratta dei plessi "Belvedere", "Don Bosco" e "San Giuseppe". Il sindaco Massimiliano Conti, in mattinata si recherà nelle scuole per incontrare i ragazzi, affiancato da un team di psicologi messo a disposizione dall'assessorato regionale della salute.
Francesca Picone, psicologa della psicologia dell'emergenza aziendale, ha spiegato che "sono 596 i bambini rimasti senza la loro scuola, distribuiti in 21 classi. Hanno un'età compresa tra i tre e 18 anni. Inoltre, 54 ragazzi di un istituto superiore hanno perso la loro casa".
Il sindaco: "137 gli edifici a rischio"
"Sono 137 gli edifici che si trovano nella fascia dei 50 metri dal ciglio della frana di Niscemi. I proprietari non torneranno mai più nelle loro abitazioni". Lo ha detto il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti. Per i residenti di quell'area, rimane ancora preclusa la possibilità di recuperare gli effetti personali attesa l'estrema pericolosità dell'area. Intanto oggi è crollata una palazzina di tre piani.
Monitoraggio e zona rossa
"Oggi - ha aggiunto il sindaco - verificheremo se le piogge di questi giorni abbiano contribuito ad aggravare la situazione. Faremo dei voli ogni tre ore. È in corso anche il monitoraggio da parte del Dipartimento della Protezione civile ed incroceremo i dati. Confermo il perimetro dei 150 metri di zona rossa. Ho chiesto una mappatura del corpo della frana per tutelare la sicurezza".
Per quanto riguarda la viabilità "si lavora per recuperare la Regia Trazzera Niscemi - San Michele di Ganzaria. Si aprirebbe una nuova strada per gli agricoltori. Dovrebbe essere fruibile nell'arco di una settimana".
L'inchiesta della procura di Gela
Il sindaco, a proposito dell'inchiesta aperta dalla procura di Gela, ha precisato che "la città è parte lesa. La sera vado a letto con la coscienza a posto. Verrà chiarito tutto con una ricostruzione puntuale. Questa città è una città di 25 mila abitanti. Questa comunità merita rispetto, non siamo certamente di serie B. Niscemi c'è e Niscemi resterà"