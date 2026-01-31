Frana a Niscemi, precipita palazzina di tre piani
Frana a Niscemi, precipita palazzina di tre piani
Home>Cronaca

Frana a Niscemi, precipita palazzina di tre piani

L'edificio si trovava nel quartiere Sante Croci, sul ciglio dello smottamento, in piena zona rossa
La zona della frana a Niscemi ripresa dall'alto
La zona della frana a Niscemi ripresa dall'alto
frana niscemi
di lettura

La frana a Niscemi ha provocato il crollo di una palazzina di tre piani che da giorni era in bilico.

ADV

L'edificio si trovava nel quartiere Sante Croci, sul ciglio dello smottamento, in piena zona rossa. Su tutto il territorio piove ininterrottamente da questa mattina.

ADV

I precedenti cedimenti e i forti boati

Un paio di giorni fa si erano registrati, sul fronte franoso, altri cedimenti che avevano provocato forti boati. Questi eventi avevano già messo in allarme la popolazione riguardo la stabilità dell'area.

Il fronte di distacco si estende per 4 km e sta mettendo a rischio interi quartieri della città.

Monitoraggio e presidio della zona rossa

La zona continua ad essere presidiata dalle forze dell'ordine e dalla protezione civile che ha già evacuato più di 1.000 persone. Nel frattempo, il monitoraggio della collina prosegue incessantemente per valutare ulteriori rischi legati allo smottamento e alle piogge ininterrotte.

ADV