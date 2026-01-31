Frana a Niscemi, precipita palazzina di tre piani

La frana a Niscemi ha provocato il crollo di una palazzina di tre piani che da giorni era in bilico.
L'edificio si trovava nel quartiere Sante Croci, sul ciglio dello smottamento, in piena zona rossa. Su tutto il territorio piove ininterrottamente da questa mattina.
I precedenti cedimenti e i forti boati
Un paio di giorni fa si erano registrati, sul fronte franoso, altri cedimenti che avevano provocato forti boati. Questi eventi avevano già messo in allarme la popolazione riguardo la stabilità dell'area.
Nuovi crolli si sono registrati sul coronamento della frana che sta minacciando il centro abitato di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Altre porzioni di terreno e di case si sono sbriciolate ulteriormente negli ultimi giorni. Il confronto tra le immagini girate con il drone
Il fronte di distacco si estende per 4 km e sta mettendo a rischio interi quartieri della città.
Monitoraggio e presidio della zona rossa
La zona continua ad essere presidiata dalle forze dell'ordine e dalla protezione civile che ha già evacuato più di 1.000 persone. Nel frattempo, il monitoraggio della collina prosegue incessantemente per valutare ulteriori rischi legati allo smottamento e alle piogge ininterrotte.