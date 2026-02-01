A Niscemi riaprono le scuole

AGI - A Niscemi si va verso la riapertura delle scuole, prevista per lunedì 2 febbraio. Il sindaco Massimiliano Conti, ha comunicato che è stato effettuato il trasloco di 17 aule nei plessi precedentemente individuati e che il trasloco verrà completato entro oggi. Rimangono chiusi i plessi Belvedere, Don Bosco e San Giuseppe perché ricadono nella zona rossa, nel cuore del centro storico.
Per quanto riguarda la viabilità, il quarto Reggimento Genio Guastatori della Brigata Aosta oggi inizierà l'attività di riempimento della sede stradale della "Regia Trazzera San Michele di Ganzaria - Niscemi", per assicurare i collegamenti necessari verso il centro abitato. Infine, stamane è stato pubblicato sul sito istituzionale del comune il "Modulo di richiesta assistenza", attraverso il quale, gli aventi diritto, potranno accedere alle diverse forme di assistenza previste (alberghiera, contributo di autonoma sistemazione, ospitalità nelle residenze sanitarie assistite).
Nel frattempo i vigili del fuoco continuano a garantire assistenza agli sfollati per il recupero degli effetti personali. Ieri hanno effettuato 61 interventi di accompagnamento nelle abitazioni evacuate, per un totale di 447 interventi dall'inizio dell'emergenza. Il punto della situazione è stato fatto ieri in prefettura a Caltanissetta nel corso di una riunione del Centro di Coordinamento Soccorsi, alla presenza dei vertici delle forze dell'ordine e del comandante provinciale dei vigili del fuoco e in collegamento da remoto, con i Dipartimenti nazionale e regionale della Protezione civile e con il centro operativo comunale di Niscemi.
Il sindaco: "137 gli edifici a rischio"
"Sono 137 gli edifici che si trovano nella fascia dei 50 metri dal ciglio della frana di Niscemi. I proprietari non torneranno mai più nelle loro abitazioni". Lo ha detto il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti. Per i residenti di quell'area, rimane ancora preclusa la possibilità di recuperare gli effetti personali attesa l'estrema pericolosità dell'area. Intanto oggi è crollata una palazzina di tre piani.
Monitoraggio e zona rossa
"Oggi - ha aggiunto il sindaco - verificheremo se le piogge di questi giorni abbiano contribuito ad aggravare la situazione. Faremo dei voli ogni tre ore. È in corso anche il monitoraggio da parte del Dipartimento della Protezione civile ed incroceremo i dati. Confermo il perimetro dei 150 metri di zona rossa. Ho chiesto una mappatura del corpo della frana per tutelare la sicurezza".
Per quanto riguarda la viabilità "si lavora per recuperare la Regia Trazzera Niscemi - San Michele di Ganzaria. Si aprirebbe una nuova strada per gli agricoltori. Dovrebbe essere fruibile nell'arco di una settimana".
L'inchiesta della procura di Gela
Il sindaco, a proposito dell'inchiesta aperta dalla procura di Gela, ha precisato che "la città è parte lesa. La sera vado a letto con la coscienza a posto. Verrà chiarito tutto con una ricostruzione puntuale. Questa città è una città di 25 mila abitanti. Questa comunità merita rispetto, non siamo certamente di serie B. Niscemi c'è e Niscemi resterà".