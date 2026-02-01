Sparatoria a Milano: rapinatore sottrae la pistola a una guardia, polizia lo ferisce
L’uomo, ora ricoverato in gravi condizioni al Niguarda, avrebbe aperto il fuoco in zona Rogoredo contro gli agenti dopo essere stato intercettato
AGI - Un rapinatore è stato ferito dalla polizia in una sparatoria a Milano. L'uomo avrebbe sottratto l'arma a una guardia giurata dopo averlo percosso e successivamente, una volta intercettato dalla polizia, avrebbe ingaggiato con loro uno scontro a fuoco. Secondo le prime informazioni il rapinatore sarebbe stato ferito e verserebbe in gravi condizioni.
Ora è ricoverato all'ospedale Niguarda. Nessuno dei poliziotti è rimasto ferito. L'azione si è svolta in zona Rogoredo.