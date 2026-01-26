Milano, ventenne ucciso in strada da un poliziotto

AGI - A Milano un ventenne di origine nordafricana è morto dopo essere stato colpito da un colpo da arma da fuoco esploso da un poliziotto. È successo poco prima delle 18 nell'area della stazione della metropolitana di San Donato Milanese. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. La vittima pare fosse armata e avrebbe estratto una pistola.
Salvini: "Sono dalla parte del poliziotto senza se e senza ma"
"Sono dalla parte del poliziotto, senza se e senza ma", ha commentato il leader della Lega Matteo Salvini. "Solidarietà alle donne e agli uomini in divisa - si legge inoltre in una nota della Lega - che ogni giorno difendono i cittadini perbene. L’auspicio è che, davanti alla tragedia appena avvenuta a Milano, nessun agente finisca ingiustamente nel tritacarne. La Lega ribadisce la necessità del pacchetto sicurezza, anche per aiutare le forze dell’ordine a tutelare i cittadini con sempre maggior efficacia”.
Piantedosi: "No a presunzioni di colpevolezza"
"Non ho motivo di presumere sulla legittimità o sulla proporzionalità dell’intervento fatto, ma non diamo scudi immunitari a nessuno: le autorità competenti adesso vaglieranno il caso", ha commentato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. "Io chiedo solo di non fare presunzioni di colpevolezza, così come da parte mia assicuro che non ci saranno scudi immunitari per nessuno e ci rimetteremo in maniera serena alla valutazione di quello che sarà stato lo svolgimento dei fatti, ancora una volta in un contesto molto complicato”, ha sottolineato.