Viminale: l'Ice sarà impegnato in sala operativa al Consolato di Milano

AGI - In occasione dei Giochi di Milano Cortina, "tutte le operazioni di sicurezza sul territorio restano come sempre sotto esclusiva responsabilità e direzione delle autorità italiane". È quanto ribadisce il Viminale al termine dell'incontro tra il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e l'ambasciatore Usa in Italia, Tilman J. Fertitta che aveva come tema la presenza e il ruolo di funzionari dell'Ice alle Olimpiadi invernali. Una eventualità che il sindaco di Milano Giuseppe Sala aveva respinto con forza: "Da italiano prima che da sindaco non mi sento tutelato da Piantedosi. La presenza dell'ICE a Milano durante i giochi olimpici è un problema. Questa è una milizia che uccide e quindi non sono i benvenuti a Milano. Ma una volta, mi chiedo, potremmo dire un no a Trump? Questi agenti non devono venire in Italia perché non danno garanzia di essere allineati con il nostro modo di gestire la sicurezza". "Non c'è dubbio" che la sicurezza del vicepresidente Vance sarebbe garantita comunque, secondo Sala.
In occasione dell'incontro tra Piantedosi e l'ambasciatore americano in Italia è stato confermato che per le Olimpiadi "le Autorità americane tra le varie agenzie coinvolgeranno anche l'Home Security Investigation, organismo investigativo di Ice - dunque non il braccio operativo dell'agenzia - e che i loro analisti lavoreranno esclusivamente all'interno delle loro sedi diplomatiche e non sul territorio".
Dettagli sulla presenza di Home Security Investigation
In dettaglio, in occasione dei Giochi, "gli Usa allestiranno, presso il proprio Consolato a Milano, una propria sala operativa - spiega il Viminale - dove saranno presenti rappresentanti delle Agenzie americane potenzialmente interessate all'evento. In questo contesto, nella citata sala, saranno impegnati anche esperti dell'Homeland security investigation, ma con funzione di supporto alla gestione dei grandi eventi all'estero e di rapporto con gli ufficiali di collegamento. Giova ribadire - fa sapere sempre il Ministero dell'Interno - che gli investigatori dell'Homeland Security Investigation, saranno rappresentati non da personale operativo come quello impegnato nei controlli sulla migrazione in territorio Usa, ma da referenti esclusivamente specializzati nelle investigazioni, privi di alcuna attribuzione sul territorio italiano e principalmente deputati alla consultazione delle proprie banche dati e di supporto agli altri attori coinvolti". Gli investigatori di Home Security Investigation, braccio investigativo di Ice, "sono presenti in oltre 50 nazioni, da anni anche in Italia, ma non svolgono operazioni o servizi di controllo dell'immigrazione in Paesi stranieri".
Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica
Piantedosi ha poi presieduto, sempre al Viminale, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza dei vertici delle forze dell'ordine e delle Agenzie di intelligence, per "un approfondito aggiornamento sulle misure di sicurezza in vista delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026". Nel corso della riunione è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento della pianificazione delle attività di sicurezza, confermando "il modello di collaborazione interforze e il costante coordinamento tra tutte le amministrazioni coinvolte, in linea con gli standard previsti per i grandi eventi internazionali". Evidenziato l'impegno complessivo di circa 6mila unità del sistema sicurezza nazionale.
Dispositivo di sicurezza per i giochi olimpici
Il dispositivo di sicurezza per i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina prevede "l'impiego di sistemi di sorveglianza avanzati, tra cui droni e dispositivi di vigilanza aerea, a supporto delle attività di prevenzione e controllo del territorio". È quanto emerso dal Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltosi nel pomeriggio al Viminale e presieduto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Particolare attenzione" sarà rivolta "alla tutela dell'ordine pubblico, alla sicurezza delle infrastrutture e alla gestione dei flussi, nonché ai profili di prevenzione, anche in ambito tecnologico".
Informativa di Piantedosi il 4 febbraio
"Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, dopo essersi confrontato con il ministro Ciriani che, a seguito della Capigruppo si è fatto interprete delle richieste dei gruppi parlamentari, ha dato la sua disponibilità a rendere una informativa alla Camera dei deputati sulla presenza di Ice alle Olimpiadi Milano Cortina, mercoledì 4 febbraio alle ore 17". E' quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.