Ice ai Giochi di Milano-Cortina

AGI - Gli agenti dell'Ice saranno in Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina per dare supporto al servizio di sicurezza del Dipartimento di Stato americano. Un portavoce dell'Ice ha confermato quanto anticipato ieri da fonti diplomatiche all'Agi: gli agenti dell'Ice saranno in Italia insieme a uomini e donne di altre agenzie di sicurezza statunitensi.
"In occasione dei Giochi olimpici, il servizio di Sicurezza interna (Hsi) dell'Ice sosterrà il Servizio di sicurezza diplomatica del Dipartimento di Stato americano, così come il Paese ospitante, per valutare e mitigare i rischi legati alle organizzazioni criminali transnazionali" si legge in un comunicato, "Ovviamente, l'Ice non conduce operazioni in materia di immigrazione all'estero. Tutte le operazioni di sicurezza restano sotto l'autorità dell'Italia" ribadisce la nota.
La presenza di funzionari dell'Ice alle Olimpiadi di Milano Cortina sarà oggetto di un incontro oggi "tra il ministro Piantedosi e l'ambasciatore americano". Lo ha detto il ministro degli esteri, Antonio Tajani, a margine della cerimonia al Quirinale per il Giorno della Memoria.
La questione, ha aggiunto, riguarda "un reparto deputato all'antiterrorismo", quindi "non è che sono quelli che stanno in strada a Minneapolis. Non è che stanno arrivando le SS". "Il problema non è che arrivano quelli coi mitra con la faccia coperta", ha aggiunto Tajani.
La posizione del sindaco Sala
Netto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala in diretta su Rtl 102.5. "Da italiano prima che da sindaco non mi sento tutelato da Piantedosi. La presenza dell'ICE a Milano durante i giochi olimpici è un problema. Questa è una milizia che uccide e quindi non sono i benvenuti a Milano. Ma una volta, mi chiedo, potremmo dire un no a Trump? Questi agenti non devono venire in Italia perché non danno garanzia di essere allineati con il nostro modo di gestire la sicurezza". "Non c'è dubbio" che la sicurezza del vicepresidente Vance sarebbe garantita comunque, secondo Sala.
L'opinione di Maurizio Lupi
Per il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, "la presenza di agenti Ice in Italia sarebbe superflua, perché come sempre avviene nel corso dei grandi eventi internazionali, la sicurezza sarà garantita dalle nostre forze di polizia, con personale dall'addestramento e dalla professionalità eccezionali. Ogni delegazione straniera sceglie autonomamente a quali corpi affidare la scorta dei propri rappresentanti, ma in questo momento la presenza di uomini dell'Ice in Italia sarebbe inopportuna".
La protesta di Giuseppe Conte
"Dopo violenze e uccisioni in strada negli Usa ora apprendiamo dal loro portavoce che gli agenti di Ice verranno in Italia per la sicurezza alle Olimpiadi di Milano Cortina. Non possiamo permetterlo". Così sui social Giuseppe Conte. "Dopo le nostre proteste, il nostro Governo aveva provato a minimizzare, ma queste ultime dichiarazioni parlano chiaro sulla determinazione dell'Ice di venire a garantire 'sicurezza' anche in Italia. Basta con gli inchini, mettiamo anche i nostri paletti. Il Governo Meloni prenda decisioni chiare", conclude il presidente del Movimento 5 stelle. (