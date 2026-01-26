Ice a Milano durante i Giochi? Il Viminale: 'Non opererà in Italia'

AGI - "Si smentisce che Ice Usa opererà in Italia". È quanto fanno sapere fonti qualificate del Dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell'Interno. "Non ci sono ad oggi accordi di collaborazione sottoscritti per le Olimpiadi - sottolineano le stesse fonti - Ogni attività di ordine e sicurezza pubblica in Italia è gestita, senza possibilità di deroghe, dal ministero dell'Interno e dalle articolazioni territoriali: prefetture e questure. Non risulta, al momento, che agenti di Ice Usa vengano al seguito della delegazione americana al fine di scortarla. La composizione della scorta Usa, infatti, non è stata ancora comunicata dalle loro autorità".
Il presidente della Regione Lombardia Fontana, Ice solo per la sicurezza di vance e Rubio
"È tutto un altro discorso che non riguarda il nostro Paese, non riguarda assolutamente le problematiche che qui si possono verificare. L'Ice sarà qui" in occasione delle Olimpiadi invernali "soltanto per controllare il vicepresidente J.D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio, quindi sarà soltanto in misura difensiva, ma io sono convinto che non succederà niente". A dirlo è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "La loro presenza è limitata a fare la guardia del corpo al vicepresidente Vance e a Rubio, quindi che ci siano loro, che ci siano altri, il lavoro che devono fare è sempre lo stesso, stare attenti che nessuno gli dia uno spintone o che gli succeda qualcosa", ha concluso Fontana.
Interrogazione al Senato del Pd
"In merito alla presenza di agenti dell'Ice alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, notizia prima confermata e poi smentita anche oggi, da ultimo il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il gruppo del Pd al Senato ha presentato una interrogazione a prima firma della senatrice milanese Cristina Tajani e sottoscritta da tutto il gruppo". È quanto si legge in una nota. "Al ministro dell'Interno e al ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale" si chiede di sapere "se corrisponda al vero la notizia riguardante la presenza dell'Ice ai Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano-Cortina 2026; in caso affermativo di chiarire in base a quali accordi o protocolli sia previsto l'utilizzo di Ice per garantire la sicurezza del vicepresidente e del segretario di Stato degli stati Uniti, solitamente affidata alla United States Secret Service; se e quali autorizzazioni siano state eventualmente concesse per l'accesso - diretto o indiretto - di personale straniero a banche dati, sistemi informativi e flussi di dati sensibili italiani, inclusi quelli connessi ad accrediti, biglietteria, logistica e sicurezza; di garantire che ogni eventuale trattamento avvenga nel pieno rispetto della normativa italiana ed europea sulla protezione dei dati e con standard di cybersecurity trasparenti e verificabili".