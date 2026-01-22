L'ultimo saluto a Valentino. Giammetti: 'Si è spento nel sonno, non ha sofferto'

AGI - "Abbiamo sempre lavorato insieme e ci siamo sempre intesi perfettamente su cosa dovevamo fare e quando. Fino al giorno in cui ci siamo ritirati tutti e due insieme dal lavoro". Così Giancarlo Giammetti ricorda Valentino Garavani, all'apertura del secondo giorno della camera ardente dello stilista in Piazza Mignanelli, all'interno degli spazi della Fondazione PM23.
E sulla morte, avvenuta serenamente, aggiunge: "Si è spento nel sonno, non ha sofferto". Giammetti racconta anche il momento di preghiera vissuta con l'arcivescovo monsignor Samuele Sangalli: "Ci ha riempito di commozione e ha fatto una bella preghiera. Valentino era molto religioso".
Commosso per l'affetto ricevuto, Giammetti commenta la grande partecipazione popolare: "È commovente tutto. Tutto quello che c'è sui giornali, tutte le persone che si sono avvicinate a Valentino, gli amici e anche i non amici, le persone che non conosceva. Vedere Roma organizzata intorno a lui, con le istituzioni, il sindaco, la polizia, è stata una bellissima sorpresa e una grande soddisfazione". Sul futuro della memoria dello stilista, Giammetti è chiaro: "Lo faremo ricordare noi, la nostra fondazione. Saremo noi a fare in modo che nessuno si dimentichi di Valentino".
Domani, venerdì 23 gennaio, i funerali dello stilista nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma.
Momento di preghiera con l'arcivescovo Sangalli
"Abbiamo fatto una preghiera, questi sono i nostri locali e sono sempre stati nostri affittuari molto corretti. Era anche un momento per essere vicino alla famiglia". Così l'arcivescovo monsignor Samuele Sangalli racconta il momento di raccoglimento dedicato a Valentino Garavani nella sede della Fondazione Valentino-Giammetti in piazza Mignanelli.
"Abbiamo detto le preghiere della Chiesa insieme al signor Giammetti e agli altri membri della famiglia", ha aggiunto, sottolineando il gesto di vicinanza spirituale che ha accompagnato l'apertura del secondo giorno di saluti all'icona della moda italiana.