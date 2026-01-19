È morto Valentino, addio a 93 anni al maestro dell’eleganza italiana

AGI - È morto oggi, all'età di 93 anni, lo stilista Valentino Garavani. "Si è spento oggi nella serenità della sua residenza romana, circondato dall'affetto dei suoi cari", si legge in una nota la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti.
La camera ardente, si aggiunge, sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11:00 alle 18:00.
Il funerale si terrà venerdì 23 gennaio, alle 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 a Roma.
Meloni, simbolo eterno dell'alta moda italiana
Valentino, maestro indiscusso di stile ed eleganza e simbolo eterno dell’alta moda italiana.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 19, 2026
Oggi l’Italia perde una leggenda, ma la sua eredità continuerà a ispirare generazioni. Grazie di tutto. pic.twitter.com/hN5afQFSnp
"Valentino, maestro indiscusso di stile ed eleganza e simbolo eterno dell’alta moda italiana. Oggi l’Italia perde una leggenda, ma la sua eredità continuerà a ispirare generazioni. Grazie di tutto", la premier Giorgia Meloni è una delle prime a ricordare lo stilista scomparso.
"Una leggenda che resterà nella storia, un maestro di stile", è il filo rosso che unisce i tanti messaggi della politica dedicati a Valentino.
"Con la scomparsa di Valentino perdiamo uno dei più grandi simboli della moda italiana, un maestro di stile che ha portato nel mondo l’eleganza, la creatività e il talento del nostro Paese. Rivolgo un pensiero di sincero cordoglio ai familiari, ai collaboratori che ne hanno condiviso il lungo e straordinario percorso creativo e a chi continuerà a custodirne e valorizzarne l’eredità artistica e culturale", dice il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.
"L’Italia perde un protagonista assoluto della moda mondiale. Il suo talento ha portato il Made in Italy sulle passerelle internazionali, rendendolo simbolo di stile, creatività e prestigio. Un’eredità che resterà nella storia", scrive su X, l vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.
"Un maestro di eleganza, simbolo del genio italiano conosciuto in tutto il mondo. Il nostro Paese perde un protagonista assoluto dello stile e della creatività, inimitabile e insostituibile. Una preghiera", il ricordo del vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.