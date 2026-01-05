Bologna, capotreno ucciso a coltellate in zona stazione

AGI - Un uomo di 34 anni, che dai primi accertamenti risulta essere un dipendente di Trenitalia, molto probabilmente con il ruolo di capotreno, è stato trovato morto, dopo essere stato accoltellato all'addome, come conferma la Questura di Bologna, nelle vicinanze del parcheggio riservato ai dipendenti del piazzale Ovest della stazione di Bologna. L'omicidio risalirebbe alle 19 circa.
Sul posto è accorsa immediatamente la Polizia Ferroviaria e la Squadra Mobile della Polizia di Bologna, insieme al medico legale e alla polizia scientifica che, al momento, sta effettuando i rilievi. La zona dell'aggressione è cruciale per le indagini.
Videosorveglianza e ricerca dell'autore
La zona è monitorata da telecamere di sicurezza. I filmati, sia di videosorveglianza interna che esterna, sono stati prontamente acquisiti e sono ora al vaglio delle forze dell'ordine, che sono alla ricerca dell'autore dell'omicidio di Bologna. Le registrazioni potrebbero rappresentare un elemento chiave per ricostruire l'accaduto e identificare il responsabile dell'aggressione mortale.