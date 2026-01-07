Capotreno ucciso a Bologna, fermato il senzatetto croato ricercato per l'omicidio

ADV
AGI - Marin Jelenik, è stato fermato a Desenzano del Garda, nel Bresciano. Era ricercato per l'omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne ucciso a coltellate nel parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna.
La dinamica dell'omicidio
Il corpo senza vita del capotreno è stato trovato nei pressi del parcheggio riservato ai dipendenti del piazzale Ovest della stazione di Bologna. L'omicidio risalirebbe alle 19 circa di lunedì.
Il presunto assassino è stato individuato dagli agenti della squadra mobile, anche grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'uomo, senza fissa dimora, ha precedenti relativi al porto di armi da taglio.
