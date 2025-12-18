Garlasco: oggi l'incidente probatorio. Stasi a sorpresa in aula

AGI - Alberto Stasi si è presentato a sorpresa in Tribunale a Pavia per partecipare all'ultima udienza dell'incidente probatorio sul caso Garlasco. "Non credo che parlerà" ha detto uno dei suoi legali, Antonio De Rensis. Stasi non ha risposto alle domande dei numerosi cronisti presenti.
Non si deciderà nulla oggi ma il sapore dell'udienza che chiude l'incidente probatorio sull'omicidio di Garlasco sarà quello di un processo anticipato. Almeno sul tema delle prove scientifiche perché tutto il resto, quelle che vengono definite le attività tradizionali d'indagine, resterà fuori dall'aula della giudice Daniela Garlaschelli che ha convocato avvocati ed esperti a Pavia con inizio alle dieci.
Già nelle relazioni depositate a 24 ore dall'appuntamento che chiude un percorso iniziato a marzo le parti scoprono i temi sui quali si accenderanno. Pronti via, la parola sarà data subito alla perita Denise Albani chiamata a illustrare i passaggi e gli esiti dell'incidente probatorio a cominciare da quelli sul dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi riconducibile alla linea paterna di Andrea Sempio ma, per ammissione della stessa poliziotta scientifica, con diverse "criticità".
Il dna sulle unghie di Chiara
"Il dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi non vale né come indizio, né come prova. La perita Albani ha fatto il possibile e lavorato in modo egregio ma il dato emerso è giuridicamente inutilizzabile ". L'avvocato Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio, anticipa prima di entrare nell'aula del tribunale di Pavia la posizione del team legale-scientifico che assiste l'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. "Oggi viene messo il suggello probatorio - è la sintesi di Cataliotti su quello che accadrà nell'attesissimo epilogo dell'incidente probatorio-. Sempio frequentava la casa e riteniamo che la traccia di dna sia mediata dal contatto con oggetti che erano in casa".
La posizione dei Poggi
"Ben vengano gli approfondimenti, li abbiamo fatti e i risultati sono questi. Io sono convinto della colpevolezza di Stasi. Il nostro ordinamento, comunque, dà una strada che è quella della revisione. Così, però, si rovina la vita delle persone innocenti". Lo ha detto l'avvocato Francesco Compagna, legale della famiglia Poggi, entrando in Tribunale a Pavia.