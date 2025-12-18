Il legale di Sempio: il dna sotto le unghie è inutilizzabile

AGI - "Il dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi non vale ne' come indizio, né come prova. La perita Albani ha fatto il possibile e lavorato in modo egregio ma il dato emerso è giuridicamente inutilizzabile ". L'avvocato Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio, anticipa prima di entrare nell'aula del tribunale di Pavia, dove si svolgerà l'ultima udienza dell'incidente probatorio sul caso Garlasco, la posizione del team legale-scientifico che assiste l'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. "Oggi viene messo il suggello probatorio - è la sintesi di Cataliotti su quello che accadrà nell'attesissimo epilogo dell'incidente probatorio-. Sempio frequentava la casa e riteniamo che la traccia di dna sia mediata dal contatto con oggetti che erano in casa".