Riccardo Chailly in osservazione dopo malore 'notte tranquilla'

Notte in osservazione per Riccardo Chailly dopo il malore "notte tranquilla"
Ieri sera il direttore dell'orchestra dopo il secondo atto della replica della Lady Macbeth al Teatro alla Scala non è tornato in scena
Brescia Amisano/Uff St / AGF - Riccardo Chailly
AGI - Dopo il malore che lo ha colpito ieri sera durante una replica della Lady Macbeth al Teatro alla Scala, il maestro Riccardo Chailly, a quanto apprende l'AGI, è in osservazione al Centro Cardiologico Monzino. La situazione non desterebbe preoccupazione e il maestro ha trascorso una notte tranquilla in ospedale, dove è ricoverato da ieri.

Ieri sera dopo il secondo atto dello spettacolo, il pubblico ha atteso una trentina di minuti prima che il teatro comunicasse la decisione di interrompere l'esecuzione "per rispetto del maestro" e "vista la complessità della partitura".

