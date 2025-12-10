Scala: malore per Chailly, sospesa la replica di Macbeth
Scala: malore per Chailly, sospesa la replica di Macbeth

Il pubblico ha atteso una trentina di minuti al termine del secondo atto prima dell'annuncio
Stefano Nicoli / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Riccardo Chailly
AGI - La replica dello spettacolo inaugurale della stagione della Scala, Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, è stata sospesa mercoledì sera dopo il secondo atto per un malore del direttore dell'orchestra Riccardo Chailly.

Il pubblico ha atteso una trentina di minuti al termine del secondo atto, prima che il teatro comunicasse la decisione di interrompere l'esecuzione "per rispetto del maestro" e "vista la complessità della partitura".

