Armani veste la Prima con sobrietà

AGI - Sembrano lontani i tempi della Prima come parata di pellicce ed eccessi. Anche quest'anno, al Teatro alla Scala, per l'inaugurazione della stagione lirica prevalgono sobrietà, rigore e classicità. Abiti lunghi, in gran parte neri, schiene nude, pochi colori chiari, punti luce di cristalli e rarissime pennellate di eccentricità, dal fucsia al bianco fino al verde. Ma questa Prima è soprattutto un omaggio a Giorgio Armani.
La maison del "Re Giorgio", scomparso lo scorso 4 settembre, veste infatti molti degli ospiti vip, rinnovando uno dei legami più storici e simbolici tra moda e Scala. Non a caso, alla memoria del geniale stilista sarà dedicata la serata inaugurale della stagione di balletto 2025/2026, il prossimo 18 dicembre con La Bella addormentata di ajkovskij nella coreografia di Rudolf Nureyev.
I suoi abiti sono da sempre i più amati. L'attore Pierfrancesco Favino ha scelto uno smoking Giorgio Armani, così come la moglie Anna Ferzetti, in scuro, indossa un Armani. Anche Nicoletta Manni, ètoile della Scala, ha scelto un abito Giorgio Armani. E cosi', in smoking, Timofej Andrijashenko, primo ballerino della Scala. Virna Toppi, prima ballerina della Scala, indossa un completo Giorgio Armani, come i primi ballerini Nicola Del Freo, Claudio Coviello e Marco Agostino.
Martina Arduino, prima ballerina della Scala, ha scelto un abito Giorgio Armani. E ancora Alice Mariani, prima ballerina della Scala, mentre Antonella Albano, anche lei prima ballerina della Scala, ha scelto una tuta Giorgio Armani. Chiara Bazoli, compagna del sindaco Giuseppe Sala, indossa un Giorgio Armani Privè, in velluto nero con corpetto strutturato e pallette sul décolleté. Anche Anna Olkhovaya, moglie dell'ex soprintendente della Scala, Dominque Meyer, ha scelto un Giorgio Armani Privè, come Barbara Berlusconi, con un vintage Armani a fantasia. Elegantissimo Mahmood in Versace, al suo debutto alla Scala, in smoking nero con un gilet che evoca i toreri spagnoli. Scarpa di vernice, papillon e spilla brillante a forma di corolla di fiore per Achille Lauro, vestito in Dolce e Gabbana.
Clicca qui e iscriviti al nostro canale Whatsapp! Le notizie, in tempo reale, dell'Agenzia Italia ora anche sul tuo smartphone