Oggi Milano si mette in fila per l'ultimo saluto a Giorgio Armani

AGI - Questa mattina Milano darà l'addio a Giorgio Armani, scomparso giovedì 4 settembre all'età di 91 anni. A partire dalle 9, e fino alle 18, sarà aperta oggi (e domani) la camera ardente allestita all'Armani/Teatro in via Bergognone 59, sede di tante sfilate. Previsto un ingresso riservato ai dipendenti della maison e un accesso per la gente comune. Tutta la città si metterà in coda per dare l'ultimo saluto allo stilista, da tutti definito l'ambasciatore dell'Italia nel mondo. I funerali, invece, per volontà dello stesso Armani, si svolgeranno lunedì 8 settembre in forma privata e quel giorno a Milano sarà proclamato lutto cittadino.
Il ricordo allo stadio di Bergamo
Ieri sera, Armani, "genio e orgoglio italiano", è stato ricordato allo stadio di Bergamo prima della partita tra Italia ed Estonia, salutato da un grande applauso dei 24mila spettatori. "Ha segnato un'epoca con stile ed eleganza", è stato scandito dagli altoparlanti all'indomani della scomparsa dello stilista grande appassionato di sport che ha anche firmato le divise della nazionale. "La sua eredità continuerà a ispirare il mondo intero", ha proseguito lo speaker, "grazie Giorgio, grazie dagli Azzurri e dalla Federazione italiana gioco calcio".