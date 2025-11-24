Gino Cecchettin direttore per un giorno de "La Stampa"

AGI - Martedì 25 novembre, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, La Stampa uscirà con un numero speciale. Direttore per un giorno sarà Gino Cecchettin, che è oggi in redazione e parteciperà alla creazione del giornale. L'edizione sarà arricchita da inchieste, interviste e approfondimenti sul tema.
La Fondazione Giulia Cecchettin, fondata dal padre Gino, promuove campagne di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Con ogni copia del giornale dell'edizione di Torino e relativa provincia, verrà inoltre distribuita una guida con informazioni e contatti utili, oltre a una spilla con il titolo "Facciamo rumore", dalle parole di Elena Cecchettin, sorella di Giulia, una frase lanciata per contrastare la cultura del silenzio e della rassegnazione di fronte alla violenza di genere.
La guida e il signal for help
La guida conterrà un'indicazione chiara del "Signal for Help", la strategia di mutuo aiuto rappresentata da una sequenza di gesti, oltre a informazioni e recapiti dei centri antiviolenza in Italia.