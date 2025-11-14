Corte Assise d'appello conferma l'ergastolo a Turetta
Era stato proprio il ragazzo, attraverso i suoi legali, a rinunciare al ricorso ritirando quanto inizialmente presentato alla Procura della Repubblica di Venezia
AGI - La Corte d'assise d'appello di Venezia ha confermato oggi la sentenza di primo grado, e quindi la condanna all'ergastolo, per Filippo Turetta.
Era stato proprio Turetta, attraverso i suoi legali, a rinunciare al ricorso ritirando quanto inizialmente presentato alla Procura della Repubblica di Venezia. A seguito dell'avvenuta rinuncia la Corte ha quindi confermato la condanna per l'omicidio di Giulia Cecchettin.