Sicurezza sul lavoro: lunedì nero con quattro vittime in tre regioni italiane

AGI - Lunedì nero per il lavoro in Italia con quattro vittime in tre incidenti avvenuti in Sicilia, Lazio e Calabria. Il primo episodio è avvenuto in un terreno agricolo nella frazione Zinga del comune di Casabona, nel crotonese, dove ha perso la vita un 78enne di Pallagorio, ed un operaio pakistano che si trovavano su trattore condotto dall'anziano. Il mezzo avrebbe dovuto raggiungere un terreno agricolo per raccogliere olive, ma la strada di accesso, a quanto pare, ha ceduto all'improvviso.
L'anziano ha perso il controllo del trattore che è precipitato in fondo ad un burrone per oltre 100 metri causando la morte dello stesso agricoltore e di un operaio mentre una terza persona è rimasta ferita.
A Pozzallo, nel ragusano, in un cantiere edile è morto un operaio di 36 anni di origine albanese mentre un altro operaio di 47 anni, di Scicli, è rimasto ferito e si trova ricoverato all'ospedale di Modica. L'incidente mortale sarebbe stato causato dalla rottura di una parte di un braccio meccanico di una betompompa con il quale si stava operando per la posa di una soletta di calcestruzzo in una abitazione privata a Pozzallo, tra via San Giovanni e corso Vittorio Veneto.
A Ceccano, in provincia di Frosinone, ha perso la vita un operaio di 66 anni in un cantiere edile. "Mentre ci si domanda come sia possibile, noi diciamo che non deve accadere più. Servono subito le risorse per salvare queste vite. Non sono incidenti: sono omicidi sul lavoro!", ha dichiarato Diego Piccoli, Segretario Generale di Fillea Cgil, Roma e Lazio.