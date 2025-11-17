Si ribalta un trattore nel Crotonese, due vittime

AGI - Sono salite a due le vittime del grave incidente del lavoro avvenuto questa mattina in un terreno agricolo nella frazione Zinga del comune di Casabona, nel crotonese. Oltre all'anziano agricoltore, un 78enne di Pallagorio, è deceduto anche uno dei tre operai pakistani che si trovavano sul trattore condotto dall'uomo.
Il mezzo avrebbe dovuto raggiungere un terreno agricolo per raccogliere olive, ma la strada di accesso, a quanto pare, ha ceduto all'improvviso. L'anziano ha perso il controllo del trattore che è precipitato in fondo ad un burrone per oltre 100 metri causando la morte dello stesso agricoltore e di un operaio mentre una terza persona è rimasta ferita.
L'altro manovale è rimasto illeso essendo riuscito a saltare dal trattore prima che precipitasse nel burrone. è intervenuto un elicottero verricellato del reparto volo vigili del fuoco di Lamezia Terme che ha potuto operare, con l'ausilio dei colleghi operanti a terra, in fondo al burrone trasportando prima il ferito e poi le due salme in un'area prossima accessibile. In tale area altri due elicotteri del servizio sanitario, presenti in posto, hanno preso in consegna il ferito per le cure del caso, nonchè le due salme per il successivo trasporto. Presente in posto i carabinieri per gli accertamenti di competenza.