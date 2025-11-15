Muggia, folla alla veglia di preghiera per il bambino ucciso dalla madre. C'è anche il papà

AGI - Una folla commossa, non meno di un migliaio di persone, sta partecipando stasera, 15 novembre, con il parroco don Andrea Destradi alla veglia di preghiera in ricordo di Giovanni, il bambino di 9 anni ucciso lo scorso mercoledì dalla madre in un appartamento di piazza Marconi.
Presenti, tra gli altri, anche il vescovo di Trieste monsignor Enrico Trevisi e il sindaco Paolo Polidori con alcuni componenti della giunta. Molte le persone rimaste fuori dal Duomo gremito e ancora molti i fiori deposti davanti all'abitazione dove è avvenuto l'omicidio.
Bimbo ucciso dalla madre, il parroco di Muggia: “Il padre si era opposto agli incontri liberi”
La richiesta di rispetto per la famiglia
Tra i presenti anche il papà del bambino, per il quale don Destradi ha chiesto rispetto, considerati i numerosi giornalisti e operatori giunti a Muggia per questo tragico evento. Ci sono anche le famiglie dei compagni di scuola e i componenti e gli amici della società di calcio frequentata dal piccolo Giovanni.