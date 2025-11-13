Madre uccide il figlio di 9 anni tagliandogli la gola

AGI - Ha ucciso il figlio, di nove anni, tagliandogli la gola e facendolo morire dissanguato.
Il fatto è accaduto ieri sera nell'abitazione in cui vivevano madre e figlio di piazza Marconi nel centro della cittadina di Muggia (Trieste).
La donna, di nazionalità ucraina, è separata dal padre e la vicenda era seguita dal tribunale ma anche dai servizi sociali. A dare l'allarme è stato il padre, un triestino del 1967, che vive all'estero e che ha contattato le forze dell'ordine, non riuscendosi a mettersi in contatto con la donna per la riconsegna del minore. Con l'ausilio dei vigili del fuoco il personale è entrato nell'abitazione rinvenendo il corpo esanime del bambino che presentava ferite di arma da taglio al collo e la madre, in stato di shock, con dei tagli sulle braccia, per i quali è stata presa in cura dai sanitari e trasportata presso il nosocomio di Cattinara.
Gli accertamenti della Squadra Mobile diretta dal pm intervenuto sul posto e i rilievi della Polizia Scientifica hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti attribuendo la responsabilità del gesto in capo alla madre, che ha tentato successivamente di togliersi la vita. Il nucleo familiare risulta essere seguito da diversi anni dai Servizi Sociali del Comune di Muggia. La donna al termine delle attività sarà tradotta presso la Casa Circondariale di Trieste.
La polizia di Trieste in una nota precisa che questa mattina "ha dato esecuzione al fermo disposto dall'Autorità Giudiziaria a carico di una donna di 55 anni di origine ucraina residente a Muggia per l'omicidio del figlio di 9 anni".