Morte bimbo all’asilo nell'Aretino: cinque indagati, tra cui una maestra

AGI - Sono cinque gli avvisi di garanzia inviati dalla procura di Arezzo per la morte del bimbo di due anni all'asilo nido di Soci, nel comune di Bibbiena in provincia di Arezzo. Un atto dovuto per consentire di partecipare agli accertamenti tecnici. Nei primi giorni della prossima settimana si svolgerà l'autopsia sul corpo del bimbo. Questa mattina i carabinieri di Bibbiena hanno effettuato un nuovo sopralluogo sul posto. L'asilo rimane sotto sequestro.
Tra coloro che sono stati destinatari degli avvisi di garanzia, ci sarebbe anche la maestra che aveva accusato un malore e che era stata la prima a soccorrere il piccolo. Intanto la cooperativa che gestisce l'asilo, ha diramato una nota con la quale annuncia una "commissione interna per collaborare con gli inquirenti".
Al momento dell'incidente, fa sapere la cooperativa, il personale "era composto da 16 operatrici, di cui 11 educatrici e 5 assistenti. Al momento della tragedia, in relazione ai turni, erano in servizi 8 educatrici, 4 assistenti più la cuoca e l'aiuto cuoca: in totale 14 addetti. È opportuno sottolineare che il rapporto numerico con i 60 bambini del nido è perfettamente coerente con la normativa. Tutti gli addetti sono professionalmente formati e seguono regolarmente corsi di aggiornamento professionale".