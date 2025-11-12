Tragedia in un asilo dell’Aretino: morto bambino di due anni durante il gioco all’aperto
Secondo quanto appreso da una prima ricostruzione il bambino si sarebbe rimasto impigliato con il giubbotto a un albero durante un momento di gioco all’aperto
Asilo
AGI - Un bambino di due anni è morto in un asilo dell'Aretino. Secondo quanto appreso da una prima ricostruzione il bambino si sarebbe rimasto impigliato con il giubbotto a un albero durante un momento di gioco all’aperto.

Il personale scolastico si è accorto di quanto stava accadendo e ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e l’elisoccorso Pegaso, ma ogni tentativo di rianimare il piccolo è stato vano. Sul posto anche i carabinieri per le indagini. L’area è stata transennata per consentire i rilievi.

