Revenge porn, la difesa di La Russa jr offre denaro come risarcimento. La vittima dice no

AGI - La difesa di Leonardo Apache La Russa ha presentato un'offerta di denaro all'ex compagna di scuola che lo ha denunciato nel corso dell'udienza preliminare in cui è imputato di revenge porn per aver diffuso senza consenso della ragazza un video in cui entrambi erano ripresi durante un rapporto sessuale. L'offerta è stata respinta dall'avvocato Stefano Benvenuto, legale di parte civile della 22enne.
L'eventuale accettazione della somma avrebbe potuto comportare una remissione della querela e la chiusura del procedimento. Se la gup Maria Beatrice Parati ritenesse la somma versata a titolo di risarcimento del danno congrua potrebbe dichiarare l'estinzione del reato. In alternativa, il figlio del presidente del Senato punta ora ad accedere a un percorso di giustizia riparativa, il cui buon esito - secondo gli avvocati Vinicio Nardo e Adriano Bazzoni - potrebbe portare anche in questo caso all'estinzione del reato.
Decisioni e giudizio abbreviato
La giudice comunicherà le proprie decisioni il prossimo 17 dicembre. Quel giorno pronuncerà anche la sentenza del giudizio abbreviato per il co-imputato di La Russa, Tommaso Gilardoni, assistito dai legali Alessio Lanzi e Luigi Stortoni, che ha scelto di essere giudicato con il rito alternativo. I due amici sono stati recentemente archiviati dall'accusa di violenza sessuale nei confronti della giovane.
La difesa di La Russa
"Il gip - spiegano i legali della difesa, Vinicio Nardo e Adriano Bazzoni - ha rinviato l'esame della posizione di Leonardo La Russa per valutare sia la possibilità che l'offerta di risarcimento estingua il reato sia, in subordine, la possibilità del percorso di giustizia riparativa. Quel che mi preme ricordare è che Leonardo è imputato per un solo messaggio video di 5 secondi che ha sempre sostenuto essere stato autorizzato dalla ragazza 'purché fosse destinato solo a Gilardoni', circostanza non negata dalla stessa, la quale ha dichiarato di non ricordare nulla. Leonardo La Russa ha tuttavia deciso di avanzare le richieste in esame al gip con lo scopo dichiarato (anche attraverso una lettera) di far cessare ogni sofferenza alla ragazza e a lui stesso e far ritrovare pace ad entrambi".