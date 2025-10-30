Archiviata l'indagine su Leonardo Apache La Russa. Il gip: "Non fu violenza sessuale

AGI - Finisce in archivio l'indagine per violenza sessuale nella quale erano indagati Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, e l'amico Tommaso Gilardoni. Lo ha deciso il gip Rossana Mongiardo, che si era riservata al termine dell'udienza del 25 settembre scorso dopo che si era discussa l'opposizione all'archiviazione dall'accusa di violenza sessuale presentata dalla ragazza che aveva denunciato i presunti abusi attraverso il suo legale. La giudice era chiamata a decidere se accogliere la richiesta della Procura di archiviare o disporre l'imputazione coatta oppure ordinare nuove indagini.
"Tutti gli elementi portano a ritenere che ci sia stato un consenso esplicito da parte della ragazza", avevano affermato i legali di Leonardo Apache La Russa, gli avvocati Adriano Bazzoni e Vinicio Nardo, ricostruendo la loro versione su quanto accaduto nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2023.
Le motivazioni dell'archiviazione
"Certamente, la condotta degli indagati è connotata da profonda superficialità e scarso rispetto della persona offesa, come dimostra il tenore dei messaggi scambiati, ma non tale da assurgere a rilevanza penale". È un passaggio della richiesta di archiviazione firmata dalla gip Rossana Mongiardo per Leonardo Apache La Russa e Tommaso Gilardoni, accusati di violenza sessuale ai danni di una ragazza che aveva presentato denuncia contro di loro.
La vicenda
Secondo quanto contestato dalla procura, Leonardo Apache La Russa, "dopo averlo realizzato, inviava a Tommaso Gilardoni", su Whatsapp, la notte del 19 maggio 2023, "un video a contenuto sessualmente esplicito, destinato a rimanere privato, ritraente" l'ex compagna di scuola incontrata poco prima nella discoteca Apophis in centro a Milano "mentre si trovavano sul divano all'interno della sua abitazione, senza il consenso della ragazza".
La stessa 22enne, al risveglio, denunciò di essersi trovata "nuda" a casa La Russa e di avere appreso dallo stesso Leonardo che lui e un amico avrebbero avuto dei rapporti sessuali con lei "in stato di incoscienza".