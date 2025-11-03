Roma: crolla parte della Torre dei Conti, persone salvate da macerie
Un operaio in ospedale in codice rosso. Sull'edificio medievale in largo Corrado Ricci, all'incrocio di Via dei Fori Imperiali, erano in corso lavori di restauro
Crollo Torre dei Conti
roma colosseo fori imperiali
AGI - Parte della Torre di Conti in Largo Corrado Ricci, all'incrocio con via dei Fori Imperiali a Roma, è crollata investendo gli operai che stavano svolgendo dei lavori.

Sul posto la polizia e vigili del fuoco che hanno estratto dalle macerie quattro persone vive.

Un operaio è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice rosso e con diversi politraumi all'ospedale San Giovanni. Sulla torre erano in corso lavori di restauro.

