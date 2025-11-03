Roma: crolla parte della Torre dei Conti, persone salvate da macerie

Crolla una parte della Torre dei Conti a Roma, persone salvate dalle macerie
Un operaio in ospedale in codice rosso. Sull'edificio medievale in largo Corrado Ricci, all'incrocio di Via dei Fori Imperiali, erano in corso lavori di restauro
AGI - Parte della Torre di Conti in Largo Corrado Ricci, all'incrocio con via dei Fori Imperiali a Roma, è crollata investendo gli operai che stavano svolgendo dei lavori.
Sul posto la polizia e vigili del fuoco che hanno estratto dalle macerie quattro persone vive.
Un operaio è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice rosso e con diversi politraumi all'ospedale San Giovanni. Sulla torre erano in corso lavori di restauro.