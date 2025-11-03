Torre dei Conti a Roma, un restauro da 6,9 milioni
L'edificio era in stato di abbandono dal 2006, l'intervento di recupero è stato finanziato con i fondi del Pnrr
Sara Dellabella
roma crollo torre dei conti
AGI - Il crollo di una parte della Torre dei Conti, nel cuore di Roma, è avvenuto mentre erano in corso lavori di restauro. L'intervento da 6,9 milioni di euro, finanziato con fondi Pnrr, aveva ad oggetto il recupero strutturale, il restauro, la messa in sicurezza e la salvaguardia della torre medievale e della sua parte ipogea.

Tali interventi, almeno nei progetti, erano propedeutici alla valorizzazione del bene e alla sua fruizione da parte del pubblico (cittadini e turisti), in particolare come sede museale dedicata alle fasi più recenti dei Fori Imperiali e Centro Servizi dell'Area Archeologica Centrale.

Abbandono e degrado

Dal 2006 (anno dello sgombero degli uffici pubblici) la Torre, infatti, non è stata più utilizzata né manutenuta, motivo per il quale essa versava in uno stato di totale abbandono, causa del suo degrado sia all'esterno che all'interno.

Scadenze e crolli

Nel programma dei lavori, prima dei due crolli di oggi, l'intervento di restauro si sarebbe dovuto concludere il 30 giugno 2026.

