Torre dei Conti a Roma, un restauro da 6,9 milioni

AGI - Il crollo di una parte della Torre dei Conti, nel cuore di Roma, è avvenuto mentre erano in corso lavori di restauro. L'intervento da 6,9 milioni di euro, finanziato con fondi Pnrr, aveva ad oggetto il recupero strutturale, il restauro, la messa in sicurezza e la salvaguardia della torre medievale e della sua parte ipogea.
Tali interventi, almeno nei progetti, erano propedeutici alla valorizzazione del bene e alla sua fruizione da parte del pubblico (cittadini e turisti), in particolare come sede museale dedicata alle fasi più recenti dei Fori Imperiali e Centro Servizi dell'Area Archeologica Centrale.
Abbandono e degrado
Dal 2006 (anno dello sgombero degli uffici pubblici) la Torre, infatti, non è stata più utilizzata né manutenuta, motivo per il quale essa versava in uno stato di totale abbandono, causa del suo degrado sia all'esterno che all'interno.
Scadenze e crolli
Nel programma dei lavori, prima dei due crolli di oggi, l'intervento di restauro si sarebbe dovuto concludere il 30 giugno 2026.